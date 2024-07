Oroscopo del giorno: venerdì 5 luglio 2024

Le previsioni di tutti i segni

L’oroscopo del giorno di LiveSicilia, a cura di Skystar, per scoprire quali sono le previsioni del 5 luglio 2024. Amore, lavoro, benessere e fortuna. Classifica, voti e consigli delle stelle siciliane vi accompagneranno fino al sorgere del nuovo sole.

Oroscopo del giorno: da Ariete a Vergine, le previsioni del 5 luglio 2024

♈ Ariete – 5 luglio 2024

Oggi, Ariete, il tuo entusiasmo sarà pari a quello di una tartaruga in letargo. Ogni piccolo compito sembrerà una scalata dell’Everest, ma non disperare: il caffè esiste per un motivo. Attento però a non abusarne, o potresti finire per parlare più velocemente di quanto il tuo cervello riesca a pensare.

Consiglio delle stelle siciliane: “Cu paga prima, mancia pisci fitusu. Prenditi il tempo per fare le cose con calma.”

Nuddu ti pò fari curriri quannu lu corpu to vo’ caminari. Prenditi u tempu tò.

Voto: 5/10

♉ Toro – 5 luglio 2024

Toro, oggi sembri più testardo del solito. Hai deciso che il tuo modo è l’unico modo e non c’è verso di farti cambiare idea. Questo potrebbe essere problematico, specialmente quando scopri che il mondo non gira intorno a te. Cerca di essere un po’ più flessibile, per il bene di tutti.

Consiglio delle stelle siciliane: “Si lu cavaddu avissi vucca, diri avissi chi mangiò.” Non avere paura di ascoltare anche gli altri.

Lu to cori è forti, ma ognidunu avi ‘na testa. Pò vidiri chi succedi si senti l’autri.

Voto: 6/10

♊ Gemelli – 5 luglio 2024

Gemelli, oggi sei talmente distratto che potresti dimenticare il tuo stesso nome. Le tue idee sono ovunque, tranne che dove dovrebbero essere. Concentrati, cerca di finire almeno una cosa prima di passare alla prossima, altrimenti rischi di non concludere nulla.

Consiglio delle stelle siciliane: “Cu nesci arrinesci.” Se ti focalizzi su una cosa alla volta, avrai più successo.

Stai circannu lu suli di notti. Focalizzati e po’ vidiri chi ce la fai.

Voto: 4/10

♋ Cancro – 5 luglio 2024

Cancro, oggi sei più sensibile del solito e rischi di prendere tutto sul personale. Anche se qualcuno ti dice “ciao” in un tono sbagliato, ti senti offeso. Respira profondamente, non tutto è un attacco personale. Cerca di rilassarti e di non piangere per ogni piccola cosa.

Consiglio delle stelle siciliane: “Cu si chianci, si scanta.” Non prendere tutto così seriamente.

Lu cori to è teneru, ma nuddu voli fari tanticchia di mali. Calmati e goditi a giornata.

Voto: 5/10

♌ Leone – 5 luglio 2024

Leone, oggi il tuo ego è talmente grande che non passa attraverso la porta. Sei convinto di essere il re del mondo, ma forse è il caso di scendere un po’ dal piedistallo. Gli altri non sono qui solo per farti da pubblico. Mostra un po’ di umiltà, ogni tanto.

Consiglio delle stelle siciliane: “Megghiu un scuru d’onuri chi un luci di vergogna.” Mantieni un po’ di modestia.

U munnu nun gira attornu a tia. Pirditi un pocu di mmenzu a l’autri.

Voto: 6/10

♍ Vergine – 5 luglio 2024

Vergine, oggi sei talmente pignolo che persino i tuoi pensieri sono in ordine alfabetico. Va bene essere organizzati, ma non esagerare. La perfezione non esiste e cercarla ad ogni costo ti farà solo impazzire. Rilassati un po’ e lascia che le cose vadano come devono andare.

Consiglio delle stelle siciliane: “Cu avi assai roba, avi assai pena.” A volte, meno è meglio.

La vita nun è ‘na lista di cosi da fari. Goditi a bellezza d’u caos.

Voto: 7/10

Oroscopo del giorno: da Bilancia a Pesci, le previsioni del 5 luglio 2024

♎ Bilancia – 5 luglio 2024

Bilancia, oggi sei indeciso come al solito. Passi più tempo a valutare pro e contro di ogni cosa che a fare realmente qualcosa. Decidi una volta per tutte e non guardarti indietro. La vita è troppo breve per passare tutto il tempo a dubitare.

Consiglio delle stelle siciliane: “Cu troppu voli, nenti stringi.” Fai una scelta e mantienila.

Nun stari a pirdiri tempu. Fai na scelta e vivi cu chidda.

Voto: 6/10

♏ Scorpione – 5 luglio 2024

Scorpione, oggi sei più misterioso e criptico del solito. Nessuno riesce a capire cosa stai pensando, e forse è meglio così. Tuttavia, ogni tanto, provare a comunicare con gli altri in modo più diretto potrebbe aiutare. Non tutti sono bravi a decifrare enigmi.

Consiglio delle stelle siciliane: “Acqua passata nun macina mulinu.” Lascia andare il passato e guarda avanti.

U cori tu è comu un libbru chiusu. Apertu na pagina ogni tantu.

Voto: 7/10

♐ Sagittario – 5 luglio 2024

Sagittario, oggi hai una voglia di avventura che ti porterà a sognare ad occhi aperti tutto il giorno. Il problema è che le tue responsabilità non spariscono solo perché preferisci stare con la testa tra le nuvole. Metti i piedi per terra e affronta la realtà.

Consiglio delle stelle siciliane: “Cu voli jiri luntanu, pigghia ciatu.” Ogni tanto devi fermarti e respirare.

I sogni su beddi, ma la vita è cà. Pigghia na pausa e guarda attornu a tia.

Voto: 5/10

♑ Capricorno – 5 luglio 2024

Capricorno, oggi sei così concentrato sul lavoro che dimentichi che esiste anche un mondo fuori dall’ufficio. Va bene essere dediti, ma ogni tanto devi ricordarti di vivere. Prenditi una pausa, esci e goditi un po’ di aria fresca.

Consiglio delle stelle siciliane: “Nuddu è patruni di lu tempu.” Non puoi controllare tutto, impara a lasciare andare.

Lu travagliu aspetta, ma la vita passa. Pirditi un pocu di tempu pi tia.

Voto: 6/10

♒ Acquario – 5 luglio 2024

Acquario, oggi sei talmente perso nei tuoi pensieri che rischi di dimenticare le cose più semplici, come indossare i pantaloni prima di uscire di casa. La tua mente creativa è un dono, ma cerca di essere un po’ più presente nel momento.

Consiglio delle stelle siciliane: “Cu pensa assai, cci veni a testa rutta.” Non pensare troppo, agisci.

La fantasia è bedda, ma la realtà chiama. Stai cca e vivi.

Voto: 6/10

♓ Pesci – 5 luglio 2024

Pesci, oggi sei più emotivo del solito e ti senti sopraffatto da tutto. Ogni piccola cosa sembra un’enorme montagna da scalare. Respira, rilassati e cerca di prendere le cose un passo alla volta. Non tutto è così difficile come sembra.

Consiglio delle stelle siciliane: “Cu si lamenta, si pitta a casa.” Smettila di lamentarti e agisci.

Lu munnu è na cascata d’emozioni. Pigghia na palata e naviga cu calma.

Voto: 5/10

Classifica di venerdì 5 luglio 2024: dal primo all’ultimo segno

1 – Vergine

2 – Scorpione

3 – Toro

4 – Leone

5 – Bilancia

6 – Capricorno

7 – Acquario

8 – Cancro

9 – Ariete

10 – Sagittario

11 – Pesci

12 – Gemelli

