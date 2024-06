Oroscopo del giorno: venerdì 7 giugno 2024

Le previsioni di tutti i segni

L’oroscopo del giorno di LiveSicilia, a cura di Skystar, per scoprire quali sono le previsioni del 7 giugno 2024. Amore, lavoro, benessere e fortuna. Classifica, voti e consigli delle stelle siciliane vi accompagneranno fino al sorgere del nuovo sole.

Oroscopo del giorno: da Ariete a Vergine, le previsioni del 7 giugno

♈ Ariete

Giornata perfetta per dimenticare dove hai messo le chiavi e realizzare di averle lasciate in frigorifero. Sul lavoro, evita di proporre idee troppo innovative, a meno che non ti piaccia l’idea di essere guardato con sospetto dai colleghi. Consiglio delle stelle siciliane: “Unni c’è fumata, c’è focu. Pigghia ‘na pausa e faciti ‘na risata!” Futtitinni e godi la vita, chiuditi l’occhi e non pinsari troppu! Voto: 6️⃣

♉ Toro

Oggi sarà una di quelle giornate in cui vorresti solo stare a letto, ma il mondo esterno insiste nel volerti far partecipare. Sul fronte sentimentale, aspettati qualche piccola incomprensione, ma niente che un buon cannolo siciliano non possa risolvere. Consiglio delle stelle siciliane: “Cu’ affruntassi, ‘a mentri passa!” Statti tranquillittu e mangia ‘na bella granita, ca tuttu si sistema. Voto: 5️⃣

♊ Gemelli

Oggi sei più dispersivo del solito, tipo un turista senza mappa a Palermo. Potrebbe essere utile cercare di concentrarti su una cosa alla volta, anche se la tentazione di fare il contrario è forte. In amore, fai attenzione alle parole che usi. Consiglio delle stelle siciliane: “Nun ti strazzari, pigghiatila comu veni.” Statti attentu a chi dici e a chiudi ‘na pocu la vucca. Voto: 7️⃣

♋ Cancro

La tua sensibilità oggi è pari a quella di un elefante in una cristalleria. Qualcuno potrebbe dire qualcosa che ti ferirà, ma ricorda che il miglior modo per rispondere è con indifferenza. Al lavoro, cerca di non prendere tutto troppo sul personale. Consiglio delle stelle siciliane: “Chi nun cancia abbitùdini, nun cancia furtuna.” Pigghiti ‘na birra e rilassati, chiù calma e menu pinsieri. Voto: 6️⃣

♌ Leone

Il tuo ego oggi è più grande di un’arancina palermitana, ma attenzione a non esagerare. Sul lavoro, evita di assumere troppo controllo su tutto e tutti, potrebbe non piacere ai colleghi. In amore, un piccolo gesto potrebbe fare la differenza. Consiglio delle stelle siciliane: “Mancia e vivi, chiù è megghiu!” Sì forti, ma unn’esaggerari. Fatti ‘na risata e nun pigghiari tuttu sul serio. Voto: 8️⃣

♍ Vergine

Oggi la tua precisione sarà messa a dura prova, come tentare di trovare un parcheggio a Catania durante il mercato. Sul lavoro, non stressarti troppo per i dettagli, cerca di vedere il quadro generale. In amore, sii più spontaneo. Consiglio delle stelle siciliane: “Nun ti stancari, pigghiala cchiù faciuli.” Relax, nun ti fari vèniri l’ansia pi’ nenti! Voto: 7️⃣

Oroscopo del giorno: da Bilancia a Pesci, le previsioni del 7 giugno 2024

♎ Bilancia

Oggi ti sentirai un po’ come in bilico su un filo, ma non preoccuparti, riuscirai a mantenere l’equilibrio. Sul lavoro, cerca di non rimandare le decisioni importanti. In amore, una sorpresa potrebbe riscaldare l’atmosfera. Consiglio delle stelle siciliane: “Cu voli tuttu e sùbbitu, spissu ci perdi tuttu.” Rallenta, talìa chi c’è di bonu e godi di chiddu chi hai. Voto: 6️⃣

♏ Scorpione

Oggi sei in modalità “detective” e non ti sfuggirà nulla. Attenzione però a non essere troppo invadente. Sul lavoro, le tue intuizioni saranno preziose. In amore, la tua passionalità potrebbe sorprendere il partner. Consiglio delle stelle siciliane: “Cu troppu sapi, pocu dormi.” Rilassati, lasciati trasportare dalla vita senza troppi pinseri. Voto: 8️⃣

♐ Sagittario

Oggi potresti sentire il bisogno di evadere dalla routine, magari con una piccola avventura. Sul lavoro, prova a pensare fuori dagli schemi. In amore, la spontaneità sarà la tua migliore alleata. Consiglio delle stelle siciliane: “Cu va circannu trova.” Esci e divèrtiti, la vita è troppu curta pi’ nun godìrsela. Voto: 9️⃣

♑ Capricorno

Oggi ti sentirai un po’ come un mulo che cerca di scalare l’Etna. La fatica si farà sentire, ma non mollare. Sul lavoro, la tua perseveranza sarà premiata. In amore, prova a essere meno rigido. Consiglio delle stelle siciliane: “Cu ‘nciotole che zappa, nun poti raccogliere.” Statti caulu, pigghiala cchiù faciuli e rilassati. Voto: 7️⃣

♒ Acquario

Oggi sei in vena di rivoluzioni, ma attenzione a non buttare tutto all’aria. Sul lavoro, le tue idee innovative saranno apprezzate, ma cerca di non esagerare. In amore, la tua indipendenza potrebbe creare qualche tensione. Consiglio delle stelle siciliane: “Cambiari è beni, ma troppu cambiamenti confùndinu.” Spìngiti avanti, ma nun ti scurdari di chi t’avi accantu. Voto: 8️⃣

♓ Pesci

Oggi sei più sognatore del solito, ma ricorda che anche i sogni più belli richiedono un po’ di realtà. Sul lavoro, prova a mantenere i piedi per terra. In amore, lasciati trasportare dalle emozioni senza paura. Consiglio delle stelle siciliane: “Cu dormi nun pigghia pisci.” Sogna, ma nun ti scurdari di stari cu’ pedi nterra ogni tantu. Voto: 7️⃣

Classifica di venerdì 7 giugno 2024: dal primo all’ultimo segno

1 – Sagittario

2 – Leone

3 – Scorpione

4 – Acquario

5 – Gemelli

6 – Capricorno

7 – Pesci

8 – Bilancia

9 – Ariete

10 – Cancro

11 – Bilancia

12 – Toro

SCOPRI L’OROSCOPO, LA CLASSIFICA E I VOTI DI TUTTA LA SETTIMANA: CLICCA QUI