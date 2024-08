Oroscopo Leone: settimana dal 12 al 18 agosto 2024

Le previsioni del segno

LEONE – Hai mai pensato che aspettare qualcuno che faccia la prima mossa non sia il tuo forte? Forse è arrivato il momento di ammetterlo.

Questa settimana scoprirai che una persona non è esattamente come credevi, il che potrebbe essere una delusione o un’opportunità per toglierti finalmente il paraocchi. Se speri in un grande ritorno di fiamma o desideri che qualcuno prenda una decisione cruciale, aspettati buone notizie verso la fine del mese.

In campo lavorativo, importanti cambiamenti sono all’orizzonte, ma attenzione a non farti prendere troppo dall’entusiasmo: potresti fare il passo più lungo della gamba, soprattutto per quanto riguarda il denaro. Il tuo lavoro potrebbe sembrarti stancante e le responsabilità pesanti, quindi tieniti lontano dalle persone che non sono affidabili. Il mese di settembre promette miglioramenti, ma le settimane a venire saranno impegnative.

Nel frattempo, cerca di evitare lo stress nei primi giorni della settimana: cerca rifugio tra gli amici nel weekend. Quando la vita ti dà limoni, fai una spremuta… ma non dimenticare lo zucchero! Voto: 6 Consiglio delle stelle siciliane: Ma chi aspetti, u principinu azzurru? Fatti avanti e pigghiatilla ‘na vuci!

