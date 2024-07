Oroscopo Leone: settimana dal 15 al 21 luglio 2024

Le previsioni del segno

LEONE – Questa settimana, Leone, l’amore è come una telenovela messicana con Venere e Giove che cospirano per portare drammi, emozioni e colpi di scena. Aspettati rivoluzioni sentimentali, ritorni di fiamma e decisioni improvvise che potrebbero sconvolgere la tua routine domestica. È il momento di prendere il controllo della tua vita amorosa, ma attento a non esagerare con le aspettative.

Nel lavoro, stai per avviare nuovi progetti e i fermenti positivi sono palpabili. Tuttavia, l’ambizione potrebbe spingerti a fare mosse azzardate, soprattutto se hai problemi economici. Evita speculazioni e investimenti rischiosi, anche se hai qualche risparmio da parte. Sii prudente e ponderato nelle tue scelte.

Il tuo benessere richiede attenzione: stai per recuperare serenità, ma non cadere nella tentazione degli eccessi. Rilassati e prenditi cura di te stesso per mantenere un equilibrio sano.

Sì, Leone, sei il protagonista della tua soap opera, ma cerca di non fare impazzire il regista! Voto: 7/10

Consiglio delle stelle siciliane: “Atténti, chiù rìdiri ca jèssiri allampanatu!”

CONSULTA L’OROSCOPO DELLA SETTIMANA: TUTTI I SEGNI