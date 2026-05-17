Oroscopo Leone: settimana dal 18 al 24 maggio 2026

Le previsioni del segno

LEONE – Questa settimana hai l’atteggiamento di chi entra in una stanza fingendo sicurezza assoluta, mentre dentro sta facendo un’intera riunione emotiva con sé stesso. L’amore resta una delle parti più forti del tuo cielo, ma non nel modo teatrale e immediato che piace a te. Stavolta le emozioni chiedono maturità, pazienza e soprattutto autenticità. E diciamolo: tu sei bravissimo nei grandi gesti scenografici, nei discorsi epici e negli ingressi da protagonista, ma molto meno quando si tratta di affrontare piccoli silenzi, dubbi o momenti lenti. Eppure è proprio lì che questa settimana ti mette alla prova. Alcune relazioni stanno attraversando una fase di osservazione importante. Non significa crisi, ma necessità di capire cosa ha davvero valore e cosa invece sopravvive soltanto per abitudine, orgoglio o nostalgia.

Chi è in coppia può sentire il bisogno di chiarire certe dinamiche: non vuoi più rapporti a metà, mezze attenzioni o risposte fredde ricevute dopo quattro ore con il classico “scusa ero impegnato”. Tu vuoi sentirti scelto, considerato, ammirato. E se non ricevi attenzione sufficiente inizi automaticamente a trasformarti in regista di drammi interiori degni di una serie televisiva in prima serata. Però stavolta stai imparando a guardare le cose con più lucidità. Anche chi è solo potrebbe accorgersi di guardare con occhi diversi una persona già presente nella propria vita. Perché il vero cambiamento non è cercare continuamente nuove emozioni, ma riconoscere quelle sincere quando ci sono davvero.

Sul lavoro sei forte, deciso e pieno di idee. Il problema è che vorresti tutto subito. Hai l’energia di uno che ordina qualcosa online e dopo sei minuti controlla già dov’è il pacco. Alcuni progetti richiedono più tempo del previsto e questo ti innervosisce parecchio, ma non ci sono veri blocchi. Ci sono dettagli da sistemare, questioni pratiche da organizzare e scelte economiche che devono essere fatte con attenzione. La differenza la farà la qualità delle decisioni, non la velocità. E anche se dentro di te senti la tentazione di accelerare tutto, questa settimana ti insegna che certe costruzioni funzionano solo quando hanno basi solide.

Fisicamente stai bene, forse perfino troppo. Hai così tanta energia che rischi di usarla tutta in un giorno solo per poi crollare come un telefono lasciato senza caricabatterie. Il punto non è fare di più, ma gestirti meglio. Devi alternare momenti di attività intensa a pause vere, altrimenti il tuo corpo inizierà a protestare più del tuo orgoglio quando non riceve abbastanza complimenti.

Hai bisogno di attenzioni pure quando dici di voler stare tranquillo… ma tranquillo davvero non ci sai stare.

Voto: 9,5

Consiglio delle stelle siciliane: Nun curriri sempri pi fari vidiri quantu vali, picchì cu ti voli beni lu vidi puru quannu stai fermu e senza fari spettaculu.

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