Oroscopo Leone: settimana dal 21 al 27 ottobre 2024

LEONE – Sei pronto a uscire dalla tana ruggente e splendente, caro Leone! L’inquietudine delle ultime settimane si scioglie come neve al sole, e torna quella tua inconfondibile voglia di divertirti e di prendere la vita a morsi. Hai fascino, sei carico di energia positiva, e le stelle sono con te.

Le storie che nascono ora, o si rafforzano, possono davvero fare la differenza nel tuo futuro. Se hai avuto problemi in passato, ora è il momento di lasciarteli alle spalle e di accogliere nuove emozioni: chi lo sa, potresti incappare in un incontro folgorante che ti farà girare la testa. È il tuo momento, quindi non stare a guardare, ma buttati e conquista il mondo!

Per quanto riguarda il lavoro, però, c’è Mercurio che ti fa l’occhiolino storto. Occhio alle finanze, ai contratti e a chi cerca di metterti i bastoni fra le ruote. Sei bravo a giocare le tue carte, quindi non farti intimidire e fai le tue richieste. È probabile che entro qualche settimana arrivi la risposta che aspettavi.

Anche a livello di benessere, questo cielo sembra sorriderti. Sei forte e determinato, ma senza quella tensione che di solito ti tiene sul filo del rasoio. Persino i piccoli problemi di salute sembrano finalmente calmarsi, e tu ti senti più sereno e pieno di energia.

Voto: 8

“Va bene, sei un raggio di sole, ma non scordarti l’ombrello. Non si sa mai!”

Consiglio delle stelle siciliane: “Tintu cu ti ferma ora, ca sì na trottola a pila, va e godi, ma attenti i sacchetti ca spuntunu ‘nta l’angulu.”

