Oroscopo Leone: settimana dal 22 al 28 settembre 2025

Le previsioni del segno

LEONE – Con l’ingresso di Venere nel segno ti senti praticamente in uno spot di profumo francese: magnetico, affascinante e con lo sguardo da “so esattamente cosa voglio”, anche se poi ti perdi cercando le chiavi in borsa. Hai fascino da vendere e questa settimana potresti ricevere attenzioni anche da chi solitamente ti ignora come un’e-mail di lavoro il lunedì mattina.

Che tu sia in coppia o single, i pianeti ti spingono ad aprirti, a flirtare, a brillare come un’insegna al neon. Marte, poi, ti dà quella spinta passionale che ti fa sembrare un mix tra Casanova e un attore di soap. Se c’erano incomprensioni, adesso hai tutte le carte in regola per sistemarle. Hai voglia di autenticità, di verità, di gente che ti dica in faccia le cose anche se poi, se ti criticano, ti offendi peggio di una diva non taggata nelle storie.

A lavoro si apre una settimana frizzantina: chi ha aspettato delle risposte importanti, adesso potrebbe riceverle… e anche buone! C’è aria di rinnovamento, nuove proposte, magari qualche riconoscimento che ti fa gonfiare il petto come un pavone in fase di accoppiamento. Certo, non sarà tutto facile, ma tu sei uno che tiene la corona anche in mezzo al terremoto.

Sul fronte del benessere, sei un po’ su e giù: lo stress si fa sentire e gli sbalzi d’umore rischiano di trasformarti in una bomba emotiva a orologeria. Ma se impari ad alternare dovere e piacere, ce la fai. Il trucco? Non esaurirti come se dovessi salvare il mondo da solo.

Sei pronto a dominare il mondo, ma ricordati di dormire almeno sei ore.

Voto: 8,5

Consiglio delle stelle siciliane: Sì, tu si lu re, ma mancu li re ponnu regnari si s’astracanu ogni jurnata comu scimuniti.

