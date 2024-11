Oroscopo Leone: settimana dal 25 novembre all’1 dicembre 2024

Le previsioni del segno

LEONE – Hai deciso di prendere le forbici (forse anche quelle da parrucchiere) e tagliare di netto tutto ciò che non ti soddisfa: relazioni, lavori e probabilmente anche qualche abitudine malsana.

I single non si impegnano troppo, vivono alla giornata, ma occhio: un incontro speciale potrebbe stravolgere la tua agenda! Sul lavoro, ti muovi come un leone in gabbia: pronto a divorare ogni opportunità. Stelle favorevoli, ma non strapazzarti troppo. Sei un uragano, ma anche gli uragani a volte si stancano.

Frase ironica: “Non ti ferma nessuno, tranne forse il tuo divano il venerdì sera.”

Voto: 8.5

Consiglio delle stelle siciliane: “Non ti cunsumari a nesciri cu tutti, scegghi i battagghi ‘na vota bona e pensa o riposu!”

