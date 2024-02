Oroscopo Leone: settimana dal 26 febbraio al 3 marzo 2024

Le previsioni del segno

LEONE – Ah, Leone, sempre pronto a ruggire ma a volte ti esce più un miagolio, soprattutto quando si tratta di ammettere che vorresti essere coccolato un po’ di più. Vedi, il tuo orgoglio fa sì che tu possa sembrare indifferente anche quando, in realtà, vorresti solo un abbraccio. E poi, quegli impegni professionali che ti assorbono tanto… diciamolo, a volte preferiresti discutere dei misteri dell’universo piuttosto che di questioni pratiche, ma eccoti lì, a scaricare le tensioni su chi ti circonda.

Ah, l’amore! Quel campo minato dove, in questo periodo, ti conviene più giocare a fare l’eremita che il conquistatore. Sul lavoro, invece, sembra che tu debba fare i conti con un po’ di sabbia negli ingranaggi, ma tranquillo, le soluzioni arriveranno insieme all’estate come un gelato che si scioglie al sole. E per il benessere? Consiglio di rilassarti, magari inizia a contare le stelle invece di pecore per dormire meglio.

“Anche il leone più feroce ha bisogno di una pausa caffè.” Voto: 6.5. “Cu nesci arrinesci” – Chi esce riesce, ma forse, caro Leone, è meglio se stai un po’ fermo.



