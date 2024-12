Oroscopo Leone: settimana dal 30 dicembre 2024 al 5 gennaio 2025

Le previsioni del segno

LEONE – Caro Leone, il tuo 2025 promette di essere il grande anno delle scelte epiche: matrimonio, convivenza o semplicemente decidere che tipo di pizza ordinare il sabato sera.

Per uno come te, maestro del “lo faccio domani”, tutto riparte improvvisamente, ma ricordati di non lasciare il freno a mano tirato! Timido ma deciso, stai recuperando energia come una batteria di ultima generazione, pronta a illuminare il tuo percorso. Occhio alle spese il 2, non vorrai finire a mendicare cashback su ogni acquisto.

“Non hai paura di niente, tranne che dei saldi online e dei regali sbagliati.”

Voto: 8

Consiglio delle stelle siciliane: “Amunì, chi sta a pinsari ancora? Mettiti ‘sta curazza e parti pi ‘stu viaggiu!”

