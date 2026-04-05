Oroscopo Leone: settimana dal 6 al 12 aprile 2026

Le previsioni del segno

LEONE – Questa settimana ti mette alla prova, ma nel modo che piace a te: con qualche ostacolo qua e là che ti permette di dimostrare quanto vali. Nei rapporti, infatti, possono emergere piccoli attriti, niente di devastante, ma abbastanza per accendere il tuo spirito combattivo. La differenza la fa il modo in cui reagisci. Se riesci a non trasformare ogni discussione in un palcoscenico personale, puoi addirittura rafforzare i legami. I confronti, se gestiti con un minimo di autocontrollo, diventano occasioni per chiarire ciò che non funziona e ripartire con più consapevolezza. Se sei single, potresti vivere emozioni nuove, ma solo se smetti di voler impressionare tutti a ogni costo. A volte basta essere autentici, anche se ti sembra meno “scenico”.

Sul lavoro, il clima è simile: revisione, aggiustamenti, qualche intoppo. Nulla che non possa essere risolto, ma serve concentrazione. Le difficoltà non ti fermano, anzi: alimentano la tua ambizione. Se sei in un ruolo di responsabilità o in contesti competitivi, hai l’occasione di emergere, ma devi gestire bene le energie. Non puoi affrontare tutto con la stessa intensità: scegli le battaglie giuste. Leadership sì, ma con strategia, non solo con istinto.

Fisicamente stai bene, l’energia non manca, ma rischi di sprecarla. Piccole tensioni o fastidi sono il segnale che stai esagerando. Hai bisogno di equilibrio: attività fisica, svago, relazioni stimolanti. Non è il momento di dimostrare che sei invincibile, ma che sai anche fermarti quando serve. E questo, per te, è già una sfida.

Vuoi essere il protagonista… anche quando la scena è vuota.

Voto: 7

Consiglio delle stelle siciliane: Sta simana voli fari u capu di tuttu, ma si non ti misuri e non ti cunti fino a deci prima di parrari, rischi di fari chiù dannu ca scena.

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