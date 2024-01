Oroscopo Leone: settimana dall’8 al 14 gennaio

Le previsioni del segno

LEONE – Questa settimana sei il protagonista di una storia d’amore degna di un film hollywoodiano. Sei invitato a spazzare via i preconcetti e ad accogliere l’amore con braccia aperte, pronte a catturare qualsiasi possibilità, anche la più inaspettata. Chissà, forse ti imbatterai in un nuovo amore in fila al supermercato o mentre cammini nel parco. Tieni gli occhi aperti e il cuore pronto! Sul fronte lavorativo, sei un vero leone della giungla urbana, pronto a catturare ogni opportunità con le tue idee creative e innovative. Potrebbe essere il momento di lanciare quel progetto che hai in mente da tempo. E in fatto di benessere? Ti senti come se avessi bevuto una pozione magica che ti dona energia e vitalità. Sfruttala per fare tutto ciò che ami!

Se la vita ti dà limoni, speriamo almeno che siano biologici! Voto: 8.5/10 – “Quannu ‘u diavulu t’accarizza, voli l’anima.”



