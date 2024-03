Oroscopo Pesci: settimana dall’1 al 7 aprile 2024

Le previsioni del segno

PESCI – I Pesci, eterni sognatori dello zodiaco, si trovano questa settimana a nuotare in un mare di passioni grazie a Venere, che promette comprensione e incontri indimenticabili. Tuttavia, non mancheranno momenti di riflessione, specie durante le festività, quando un senso di solitudine potrebbe far capolino tra i pensieri.

Sul lavoro, la decisione è il nome del gioco, con scelte importanti da prendere che non ammettono indecisioni o distrazioni. E per quanto riguarda il benessere, è il momento di cercare tranquillità e intimità, di ricaricare le batterie lontano dal caos e dalla confusione.

“Meglio soli che male accompagnati, ma meglio accompagnati se la compagnia è buona.” “Quando Venere sorride, i Pesci nuotano felici (ma attenti ai crampi).” Voto: 7.5. “La prim’acqua è chidda chi bagna” – La prima acqua è quella che bagna. Le prime cose fanno impressione.



