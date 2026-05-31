Oroscopo Pesci: settimana dall’1 al 7 giugno 2026

Le previsioni del segno

PESCI – Questa settimana ti muovi in un mare di emozioni profonde, e detta così potrebbe sembrare una frase romantica. Il problema è che tu, quando le emozioni diventano troppe, rischi di trasformarti contemporaneamente in capitano, naufrago e meteorologo della stessa tempesta. La tua sensibilità è alle stelle e questo rende ogni situazione più intensa del normale. Negli ultimi giorni potrebbero esserci stati momenti di tensione all’interno della coppia, in famiglia o con persone particolarmente importanti per te. Tu sei un segno che perdona, ma prima di perdonare ha bisogno di elaborare, riflettere, ripensare e poi riflettere ancora una volta.

Per fortuna la settimana porta una graduale schiarita. A partire dalla metà dei prossimi giorni diventa più semplice chiarire malintesi, fare pace e ritrovare quella dolcezza che rappresenta una delle tue qualità più belle. Le coppie recuperano complicità e vicinanza emotiva, mentre i single tornano lentamente a credere nelle nuove conoscenze. Dopo un periodo in cui hai osservato il mondo sentimentale con prudenza, ricominci ad aprire la porta alle emozioni, anche se continui a controllare chi bussa prima di far entrare qualcuno.

Sul piano professionale il cielo appare decisamente più incoraggiante. Giugno si avvicina portando nuove prospettive e una sensazione di movimento che aspettavi da tempo. Alcuni progetti che avevano subito rallentamenti iniziano finalmente a ripartire. Potrebbero arrivare opportunità inattese, proposte interessanti o conferme che aiutano a recuperare fiducia nelle tue capacità. La tua creatività continua a rappresentare una risorsa preziosa. Mentre altri vedono ostacoli, tu riesci spesso a immaginare soluzioni originali e percorsi alternativi. Attenzione però a una tua caratteristica tipica: la tendenza a lasciarti distrarre da troppe idee contemporaneamente. Le stelle consigliano di mantenere la concentrazione sugli obiettivi più concreti e di non disperdere energie.

Dal punto di vista del benessere, le emozioni influenzano fortemente anche il fisico. Quando accumuli tensioni e pensieri, il tuo corpo lo manifesta immediatamente. Nei primi giorni della settimana potresti sentirti più stanco o scarico del solito. Fortunatamente dal 5 in poi l’umore migliora sensibilmente. Torna serenità, aumentano la lucidità e la capacità di vivere gli eventi con maggiore equilibrio. Circondarti delle persone giuste sarà fondamentale. Hai bisogno di presenze rassicuranti, non di complicazioni aggiuntive.

Questa settimana riuscirai a commuoverti per una canzone, una frase, un ricordo e probabilmente anche per una pubblicità vista per caso, ma almeno il tuo cuore sarà più sincero che mai.

Voto: 8

Consiglio delle stelle siciliane: Ascolta chiddu ca senti dintra senza paura e lassa jiri tuttu chiddu ca ti fa veniri pinseri inutili, picchì la serenità sta turnannu pianu pianu versu di tia.

CONSULTA L’OROSCOPO DELLA SETTIMANA: TUTTI I SEGNI