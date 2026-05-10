Oroscopo Pesci: settimana dall’11 al 17 maggio 2026

Le previsioni del segno

PESCI – Questa settimana sei emotivamente delicato come una canzone triste ascoltata alle due di notte mentre guardi il soffitto pensando a conversazioni successe tre mesi fa. Hai bisogno di rassicurazioni concrete, presenza vera e persone capaci di capire i tuoi silenzi senza costringerti ogni volta a spiegare tutto. Nei rapporti possono emergere tensioni, soprattutto se ti senti poco compreso o trascurato. E diciamolo: già ad aprile alcune situazioni ti avevano lasciato addosso quella sensazione fastidiosa di essere emotivamente fuori posto. Il problema è che le tue aspettative sono altissime. Quando non ricevi le attenzioni o la sensibilità che desideri, rischi di chiuderti improvvisamente oppure reagire in modo eccessivo.

Tu vivi tutto profondamente: una parola detta male può restarti in testa per giorni, mentre un gesto affettuoso fatto al momento giusto riesce a cambiarti completamente l’umore. Questa settimana sarà fondamentale evitare interpretazioni affrettate e parlare con sincerità di ciò che provi. I rapporti veri supereranno tranquillamente questo momento, soprattutto se smetti di aspettarti che gli altri leggano automaticamente i tuoi pensieri. Chi è single potrebbe ritrovare una persona importante del passato oppure incontrare qualcuno capace di risvegliare emozioni dimenticate. C’è anche la possibilità di rivedere un amico o una persona cara che non vedevi da anni, e questo ti farà vivere un’ondata gigantesca di nostalgia, ricordi e riflessioni emotive degne di un film romantico girato sotto la pioggia.

Sul lavoro non hai più voglia di promesse vaghe o riconoscimenti solo a parole. Vuoi risultati concreti, chiarezza e compensi adeguati a quello che fai. Potrebbero nascere discussioni su rinnovi, ruoli o questioni economiche, perché senti finalmente di meritare di più. E sinceramente hai ragione. Però devi affrontare certe situazioni con strategia e lucidità, senza lasciarti trascinare dall’emotività del momento. I risultati già ci sono, ma vanno consolidati meglio. Alcune giornate della settimana saranno particolarmente utili per verificare accordi, collaborazioni o intese professionali. Favoriti anche gli esami, lo studio e tutte le attività che richiedono concentrazione mentale, grazie a un cielo ancora molto favorevole fino alla fine di giugno.

Fisicamente sei molto suscettibile allo stress e alle influenze esterne. Hai bisogno di ambienti tranquilli, persone sincere e momenti di solitudine rigenerante. Ogni tanto isolarti un po’ ti farà bene, perché ultimamente stai assorbendo emozioni e problemi degli altri come una spugna emotiva senza filtro.

Riesci a trasformare un semplice messaggio visualizzato in una crisi esistenziale completa.

Voto: 6,5

Consiglio delle stelle siciliane: Nun ti chiudiri quannu ti senti fragili, picchì a to sensibilità è a cosa cchiù vera e bella ca puoi dari a cu ti voli beni.

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