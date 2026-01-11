Oroscopo Pesci: settimana dal 12 al 18 gennaio 2026

Le previsioni del segno

PESCI – Questa settimana ti avvolge con un’atmosfera emotiva intensa ma rassicurante, come se finalmente alcune risposte stessero arrivando senza bisogno di inseguirle. In amore senti che qualcosa si consolida, che certi legami diventano più chiari e più profondi. Se nel tuo cuore c’è una persona importante da tempo, potresti iniziare a pensare seriamente a un passo in avanti, a una scelta che dia forma concreta a ciò che provi. Non è solo romanticismo: è il desiderio di stabilità emotiva, di sentirti finalmente al sicuro dentro una relazione. Chi vive una storia già avviata ritrova complicità, dialogo e una tenerezza che sembrava essersi un po’ persa all’inizio dell’anno. Anche chi è rimasto scottato in passato ora riesce a guardare avanti con meno paura e più fiducia.

Sul piano lavorativo, però, serve attenzione. Il tema del denaro è centrale e non va sottovalutato. Se lavori in proprio o gestisci responsabilità economiche, è fondamentale evitare spese impulsive o progetti troppo ambiziosi per il momento. Questo non significa rinunciare ai sogni, ma ridimensionarli con intelligenza. Le idee buone ci sono e vanno coltivate, perché il periodo favorisce comunque una crescita graduale. Sia chi lavora in autonomia sia chi dipende da altri può ottenere soddisfazioni, soprattutto se trova il coraggio di chiedere ciò che merita senza sentirsi in colpa.

Fisicamente il cielo è quasi privo di ostacoli. Ti senti più leggero, più disposto a prenderti cura del tuo corpo e della tua energia. Solo una giornata può risultare un po’ più tesa, ma nel complesso questo è un momento ideale per migliorare la forma fisica, riprendere attività che avevi trascurato e ritrovare un buon equilibrio tra mente e corpo. Muoverti ti aiuta anche a sciogliere le emozioni che tendi ad accumulare.

Quando smetti di salvare tutti, inizi finalmente a stare meglio.

Voto: 7

Consiglio delle stelle siciliane: Ora ca senti u cori cchiù serenu, ricuordati di difenniri puru i to’ cunfini, picchì dari senza limiti ti stanca l’anima.

CONSULTA L’OROSCOPO DELLA SETTIMANA: TUTTI I SEGNI