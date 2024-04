Oroscopo Pesci: settimana dal 15 al 21 aprile 2024

Le previsioni del segno

PESCI – Pesci, la tua settimana sembra un film romantico ambientato in una località esotica, ma con un plot twist: evita di innamorarti di fantasmi. I fine settimana sono perfetti per incontri che scatenano scintille, ma cerca di mantenere i piedi per terra.

In ambito lavorativo, le nuove opportunità potrebbero portare frutti entro due mesi, quindi è il momento di seminare. A proposito di benessere, giovedì sarà meglio evitare stress, mentre il resto della settimana si preannuncia più promettente per recuperare energia.

Un po’ di realismo non guasta mai! Voto 7.5/10. Consiglio delle stelle siciliane: “Mancu si lu pisci fussi d’oru, nun abbuccari si nun hai lu filu.”



