Oroscopo Pesci: settimana dal 16 al 22 febbraio 2026

Le previsioni del segno

PESCI – Romantico come una lettera scritta a mano, fragile come una pianta grassa che muore lo stesso, tu in amore stai attraversando un periodo di riconciliazione con la realtà. Le storie che hanno traballato ora trovano un equilibrio, i cuori in crisi tornano a battere insieme e quelli single… beh, hanno finalmente il coraggio di dichiararsi o voltare pagina. La tua bussola emotiva sta tornando a puntare nella direzione giusta. Hai capito che meritavi di più e ora pretendi chiarezza. Il fine settimana promette bene, anche se basta uno sguardo storto per farti pensare che tutto stia crollando. Ma è solo la tua testa che corre troppo.

Sul lavoro sei ripartito come un treno che ha finalmente ritrovato i binari. I fastidi recenti sono ancora lì a ricordarti quanto hai dovuto sopportare, ma con Giove, Mercurio e Venere dalla tua parte… il cielo è tuo. Finalmente puoi chiedere ciò che ti spetta, affrontare un incontro importante, lanciare un progetto o semplicemente tornare a credere in te. Le giornate del 17, 18 e 19 saranno cruciali. Mettile in agenda, con tanto di stellina e promemoria motivazionale.

A livello fisico, attenzione a mercoledì e giovedì: cali di energia e pensieri pesanti ti fanno desiderare un letargo primaverile. L’alimentazione va curata, le emozioni gestite. Hai voglia di affetto vero, di compagnia vera… e se non arriva, non ti abbattere. Saturno se ne va e ti lascia una forza nuova, più profonda e leggera. Respira, sorridi, risali.

Ti basta un messaggio dolce per piangere e un silenzio per scrivere un romanzo drammatico.

Voto: 7,5

Consiglio delle stelle siciliane: Sta vota nun ti perdi cchiù. Si capisti chi si, capisci puru unni stai jennu.

CONSULTA L’OROSCOPO DELLA SETTIMANA: TUTTI I SEGNI