Oroscopo Pesci: settimana dal 17 al 23 giugno 2024

Le previsioni del segno

PESCI – Caro Pesci, sei come un poeta senza ispirazione: sentimentale, ma confuso. In amore, sarà meglio moderare toni e affermazioni se non vuoi che il rapporto ondeggi come un’altalena. Potresti essere distratto o nervoso per motivi banali.

Fai buon viso a cattivo gioco, perché la seconda parte del mese sarà intrigante. Sul lavoro, tieni d’occhio gli aspetti legali e burocratici delle tue iniziative. Buone notizie in arrivo per risposte lavorative o rinnovi di contratti. Il benessere migliorerà dalla prossima settimana, ma evita lo stress eccessivo nella parte centrale della settimana.

Voto: 7.5 – “Sei su un’altalena emotiva. Tieni duro!” Consiglio delle stelle siciliane: “Tranquillu, ogni cosa a sò tempu. Nun ti stressari!”

