Oroscopo Pesci: settimana dal 19 al 25 agosto 2024

Le previsioni del segno

PESCI – In amore, le cose potrebbero non filare lisce come speravi. Se hai una nuova storia, non affidarti troppo alle stelle: la volontà conta molto e, se vuoi qualcuno, dovrai farti avanti senza esagerare con le polemiche.

Se invece sei già in una relazione un po’ traballante, presta attenzione, perché quello che non risolvi ora potrebbe andare perso per sempre. È un periodo di riflessione, perfetto per capire dove sta andando la tua vita sentimentale. Sul lavoro, le cose sono in stand-by, ma non lasciarti prendere dall’agitazione: da fine mese le cose miglioreranno.

Rilassati e cerca di non provocare troppo il destino. Un po’ di divertimento e amore ti faranno bene, ma non strafare!

Voto: 6.5

Consiglio delle stelle siciliane: ‘Si vuoi na cosa fatta bona, chiuviti l’astura e falla tu!’

