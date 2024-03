Oroscopo Pesci: settimana dal 25 al 31 marzo 2024

Le previsioni del segno

PESCI – Venere decide di fare un tuffo nel tuo segno, spruzzando di magia i tuoi incontri amorosi. L’inizio della settimana sembra promettere nuove avventure, ma ricorda: sebbene gli amori di passaggio possano avere il loro fascino, ora hai la possibilità di costruire qualcosa di veramente significativo. La presenza di Marte accentua la tua sensibilità e intuizione, soprattutto nel fine settimana, che potrebbe rivelarsi un po’ teso se trovi opposizione.

A lavoro, le sfide maggiori si concentrano proprio nel weekend, quando la luna in posizione sfavorevole potrebbe scatenare critiche non proprio costruttive. È un momento di confusione, ma ricorda: hai fino a fine maggio per mettere in ordine i tuoi pensieri e scegliere la strada da seguire. Per quanto riguarda il benessere, senti che le tue energie stanno finalmente tornando, anche se lo stress accumulato negli ultimi mesi sembra non voler concedere tregua facilmente. Presta particolare attenzione nel fine settimana a non ignorare segnali di malessere che potrebbero manifestarsi.

“Hai così tanta energia in riserva che potresti partecipare a una maratona da divano.” Voto: 8. Proverbio in siciliano: “A paci è megghiu dâ guerra.” (La pace è meglio della guerra.)