Oroscopo Pesci: settimana dall’8 al 14 gennaio

Le previsioni del segno

PESCI – Il tuo cuore è come un fiume in piena questa settimana. Se hai vissuto una separazione, ora potresti avere l’opportunità di recuperare, ma solo se è quello che desideri veramente. Altrimenti, preparati a immergerti in nuove storie d’amore con tutta la passione che ti contraddistingue. Sul lavoro, potresti sentirsi preoccupato o deluso, ma ricorda che ogni situazione porta in sé una potenziale opportunità. Nel benessere, i problemi fisici potrebbero essere un segnale del tuo corpo che chiede attenzione. Ascoltalo e prenditi cura di te stesso per ritrovare l’equilibrio.

“Sei come una nave in un mare in tempesta: ballerini un po’, ma non affondi mai!” Voto: 6.5 – Proverbio: “Tuttu lu gran sirenu di lu mari ‘na vampidda d’amuri ‘un pò astutari.”



