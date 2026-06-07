Oroscopo Pesci: settimana dall’8 al 14 giugno 2026

Le previsioni del segno

PESCI – Questa settimana nuoti in acque decisamente più tranquille rispetto a quelle agitate che hai attraversato negli ultimi tempi. Per un segno sensibile, intuitivo e profondamente emotivo come il tuo, la serenità non dipende soltanto dagli eventi esterni, ma soprattutto dalla sensazione di essere in armonia con ciò che provi. E finalmente il cielo sembra voler collaborare. Venere e Mercurio favorevoli creano infatti un’atmosfera particolarmente positiva, nella quale le emozioni trovano il modo giusto per essere espresse e comprese. È come se il mondo parlasse finalmente la tua stessa lingua. Nei sentimenti si apre una fase intensa e coinvolgente.

Le coppie vivono momenti di maggiore vicinanza e dialogo. Se nelle settimane passate ci sono stati dubbi, silenzi o incomprensioni, adesso diventa più semplice affrontarli senza drammi inutili. Hai una straordinaria capacità di percepire ciò che gli altri provano, ma spesso dimentichi di spiegare cosa succede dentro di te. Questa settimana, invece, riesci a comunicare emozioni e desideri con maggiore chiarezza. Il partner si sente più coinvolto e compreso, mentre tu ritrovi quella serenità che nasce dalla condivisione autentica. Chi è single attraversa una fase promettente. Nuovi incontri possono svilupparsi in maniera naturale e sorprendente. Non sarà necessariamente un colpo di fulmine da film romantico con colonna sonora inclusa, ma potrebbe nascere qualcosa di concreto e importante. Le stelle invitano a non chiuderti nelle fantasie e a dare una possibilità alla realtà.

Anche nel lavoro il clima migliora sensibilmente. Le collaborazioni diventano più fluide e costruttive. Colleghi, clienti e collaboratori sembrano finalmente comprendere meglio le tue idee. Hai la possibilità di valorizzare il tuo intuito, la creatività e quella sensibilità che spesso rappresenta una risorsa sottovalutata. È un momento favorevole per proporre nuovi progetti, consolidare accordi già esistenti e ottenere riconoscimenti per il lavoro svolto. Tuttavia le stelle ricordano una cosa importante: non aspettare sempre che siano gli altri a notarti. Fatti sentire, proponiti, mostra il tuo valore.

Sul piano del benessere il miglioramento emotivo produce effetti positivi anche sul fisico. Ti senti più leggero, più fiducioso e meno schiacciato dalle preoccupazioni. Le energie tornano gradualmente a crescere e aumenta la voglia di dedicarti alle passioni che ami. Musica, arte, lettura, natura o semplicemente qualche momento di tranquillità diventano strumenti preziosi per alimentare il tuo equilibrio interiore. Domenica potrebbe regalarti emozioni particolarmente intense e momenti da ricordare.

Sei così romantico che probabilmente riesci a trovare poesia persino nella lista della spesa e nei messaggi del corriere.

Voto: 9

Consiglio delle stelle siciliane: Apri lu cori senza paura e fai vidiri a tutti chiddu ca vali. Quannu ti fidi di tia stissu, li cosi beddi arrivanu cchiù facirmenti e ti lassanu na serenità ca dura assai.

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