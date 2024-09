Oroscopo Pesci: settimana dal 9 al 15 settembre 2024

Le previsioni del segno

PESCI – Pesciolini, agosto vi ha lasciato un po’ fiacchi in amore, ma settembre promette meglio. La famiglia richiede molta della vostra attenzione e questo potrebbe stancarti più di quanto pensi.

Desideri sicurezza e una prova d’amore più concreta, e il fine settimana sarà il momento giusto per chiarire ciò che è rimasto in sospeso. Sul lavoro, sei un genio incompreso: prima ti criticano, poi ti copiano.

Le stelle ti consigliano di pazientare lunedì e martedì, quando la luna sarà dispettosa e le cose non andranno come previsto. Non preoccuparti troppo delle spese, i progetti che hai in mente sono destinati a portarti dei buoni frutti. Quanto al benessere, Marte torna a favore dal 4, e questo ti darà una bella spinta, a parte lunedì e martedì, che saranno giorni un po’ noiosi.

Voto: 6 – Pesci, il meglio deve ancora venire, ma per ora galleggia piano!

Consiglio delle stelle siciliane: “Non ti scuntintari troppu si tuttu non va comu voi; aspetta e nun fari scrusciu.”

