Oroscopo Pesci: settimana dall’11 al 17 marzo 2024

Le previsioni del segno

PESCI – Amato Pesci, sembra che ultimamente la tua vita amorosa sia stata un po’ come cercare di fare un puzzle, ma scoprire che mancano alcuni pezzi importanti. Con Venere che entra nel tuo segno, è come se finalmente avessi trovato quei pezzi sotto al divano. Questo periodo promette nuove luci sull’amore, soprattutto per quelle storie che stanno appena sbocciando, anche se le coppie in crisi potrebbero dover navigare in acque un po’ più mosse.

Sul lavoro, è come se fossi pronto per una partita a poker con l’universo, ma ricorda di giocare le tue carte con saggezza e non bluffare troppo. La tua energia sul fronte del benessere sembra pronta per una rinascita, proprio come se avessi premuto il pulsante di reset all’inizio di una nuova partita.

In sintesi: questa settimana potresti trovare il pezzo mancante del puzzle, proprio sotto al naso. “Alla ricerca del pezzo mancante. “Voto: 7,5. “Megghiu tardi che mai.”



