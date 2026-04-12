Oroscopo Sagittario: settimana dal 13 al 19 aprile 2026

Le previsioni del segno

SAGITTARIO – Questa settimana hai quell’aria da esploratore emotivo che non si accontenta di niente di ordinario. La routine ti sta stretta come un maglione infeltrito e senti il bisogno quasi fisico di cambiare aria, conoscere persone nuove, infilarti in situazioni che abbiano almeno un minimo di imprevedibilità. Nei rapporti, questa energia si traduce in una voglia di movimento e scoperta. Se sei in coppia, potresti sentire il bisogno di uscire dagli schemi, proporre qualcosa di diverso, magari un’esperienza che rompa la monotonia. Il rischio? Che il partner non sia sempre pronto a seguirti nei tuoi slanci improvvisi. Se sei single, invece, è il tuo momento. Le occasioni arrivano soprattutto in contesti nuovi, lontani dalla solita cerchia. Ti attraggono le persone diverse da te, quelle che ti incuriosiscono e ti fanno sentire vivo. Sul piano pratico, percepisci chiaramente che qualcosa sta cambiando. Non è ancora tutto definito, ma ci sono segnali positivi, possibilità che iniziano a prendere forma. Contatti, collaborazioni, persino spostamenti – anche non programmati – possono rivelarsi fondamentali per aprire nuove strade. Devi essere pronto a cogliere le occasioni al volo, senza pensarci troppo. L’energia non ti manca ma va indirizzata, altrimenti rischi di disperderla in mille direzioni. Il tuo benessere passa proprio da questo bisogno di espansione. Non puoi stare fermo, non è nella tua natura. Hai bisogno di stimoli, di novità, di qualcosa che ti faccia sentire in evoluzione.

Se non ti muovi, ti annoi. Se ti muovi troppo, confondi tutti… ma almeno vivi.

Voto: 7,5

Consiglio delle stelle siciliane: Vai avanti senza paura e pigghia ogni occasione ca ti fa sentiri vivu, ma ricorda di nun sparpagghiari l’energia ca sennò ti perdi ‘nta strata senza arrivari addò vuoi.

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