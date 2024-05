Oroscopo Sagittario: settimana dal 13 al 19 maggio 2024

Le previsioni del segno

SAGITTARIO – La settimana dei Sagittario promette di essere un vero e proprio carosello sociale! Questi arcieri sono chiamati a non ignorare le amicizie, poiché il piacere di stare in compagnia potrebbe rivelarsi più fruttuoso del previsto.

Sì, ogni giorno potrebbe nascondere quel fatidico “incontro magico”, specialmente se si parte da una base solida. Amori nuovi? Un po’ nebulosi all’inizio, ma chi cerca amicizie con un pizzico di amore avrà più successo.

Sul fronte lavorativo, i risultati dei vostri sforzi passati iniziano a darvi ragione, ma non dormite sugli allori, il futuro chiede ancora impegno! Ah, e per la forma fisica, meglio non strafare tra giovedì e venerdì.

Voto: 7.5. Consiglio delle stelle siciliane: “L’amico è chiddru chi ti porta na trizza chiù appressu alli stiddri.”



