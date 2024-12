Oroscopo Sagittario: settimana dal 16 al 22 dicembre 2024

Le previsioni del segno

SAGITTARIO – Hai più dubbi che certezze in amore, caro Sagittario. Ti ritrovi a soppesare sentimenti e preoccupazioni come se fossi un giudice in un talent show.

Se c’è qualcuno che ti fa battere il cuore, ma è impegnato, forse è il caso di lasciar perdere: la vita non è un episodio di una soap opera. Sul lavoro sei un vulcano di energia, anche se ogni tanto erutti rabbia contro colleghi e capi.

Ma non preoccuparti: la nebbia lavorativa si diraderà, e potrai finalmente vedere la luce… forse. Il benessere? Resisti, sei un guerriero! Però il weekend potrebbe farti saltare i nervi: occhio alle esplosioni emotive.

Sei un mix tra un investigatore sentimentale e un equilibrista del lavoro.

Voto: 6,5

Consiglio delle stelle siciliane: “Campa comu un vulcanu, ma stai attenti chi nun scuppi!”

