Oroscopo Sagittario: settimana dal 2 all’8 febbraio 2026

Le previsioni del segno

SAGITTARIO – Le stelle ti danno una spinta chiara, ma questa settimana ti ricordano che non basta guardare l’orizzonte se poi resti fermo al punto di partenza. Hai voglia di novità, di emozioni fresche, di relazioni che non ti facciano sentire intrappolato nella solita routine. Ed è proprio ora che puoi smettere di aspettare segnali dall’esterno e iniziare a muoverti in prima persona. Se hai un progetto affettivo in mente, una persona che ti incuriosisce o un sentimento che merita una seconda possibilità, questo è il momento giusto per accelerare. Le amicizie giocano un ruolo fondamentale. Da un incontro informale può nascere qualcosa di più profondo, purché tu sia disposto a esporti davvero.

Questo periodo è favorevole anche per credere nei ritorni, ma solo se sei pronto a vivere l’esperienza senza ripetere gli stessi errori. Le stelle parlano di opportunità che non si ripresenteranno identiche nei prossimi mesi, quindi programmare con attenzione diventa essenziale. Non è il momento di improvvisare, cosa che a te riesce benissimo ma che ora potrebbe farti perdere terreno.

Sul piano pratico e professionale, l’aria è quella di un vero rinnovo. Tutto sembra rigenerarsi: idee, proposte, contatti. È uno di quei periodi in cui, se gestito bene, puoi costruire risorse che ti accompagneranno a lungo. Le possibilità sono concrete, ma richiedono una gestione intelligente, soprattutto dal punto di vista economico. Le spese vanno monitorate con più attenzione, perché l’entusiasmo rischia di farti esagerare. Il 5 e il 6 sono giornate ideali per tentare strade nuove, ampliare gli orizzonti o dare una spinta decisa a iniziative in cui credi davvero.

Fisicamente stai meglio, grazie a un Sole che funziona come un vero rivitalizzante. Le prestazioni migliorano, l’energia torna, ma attenzione alle giornate di metà settimana, quando l’ansia può farsi sentire più del dovuto. Non sei fatto per restare fermo, ma neppure per correre senza una direzione precisa.

Se aspetti che sia il destino a fare la prima mossa, rischi di perderti il bello.

Voto: 7

Consiglio delle stelle siciliane: Muoviti ora e senza paura, picchì quannu senti u focu dintra è u mumentu giustu pi fari succediri quarcosa.

