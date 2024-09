Oroscopo Sagittario: settimana dal 2 all’8 settembre 2024

Le previsioni del segno

SAGITTARIO – Ah, caro Sagittario, il cielo sembra finalmente più sereno per te, almeno sul fronte dell’amore. Dopo un agosto pieno di turbolenze, recriminazioni e distanze, ora c’è spazio per nuovi incontri e per riscoprire un po’ di quella creatività che ti contraddistingue.

Tuttavia, evita di rimuginare sul passato, soprattutto se speravi in qualcosa di più e ti sei ritrovato con le briciole. Il lavoro richiede un po’ di pazienza: un progetto che stenta a decollare potrebbe finalmente riprendere, ma le incertezze iniziali non mancheranno.

Nonostante questo, niente panico: tutto sarà gestito senza troppi intoppi, anche se l’autunno porta con sé qualche sfida faticosa. Ricorda però di non esagerare con le discussioni, perché a furia di rivangare il passato rischi solo di farti del male.

“Non preoccuparti, alla fine il bicchiere è sempre mezzo pieno… di domande senza risposta!” Voto: 7 Consiglio delle stelle siciliane: “Sagittariu, chiù parli e chiù ti ntruppi. Megghiu fari bonu u scurdusu e pinsari a chiddu chi veni.”

CONSULTA L’OROSCOPO DELLA SETTIMANA: TUTTI I SEGNI