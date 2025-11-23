Oroscopo Sagittario: settimana dal 24 al 30 novembre 2025

Le previsioni del segno

SAGITTARIO – Questa settimana, ti presenti come un esploratore sentimentale che si prepara alla prossima grande avventura, con il cuore che scalpita e la Luna nel segno pronta a darti una spinta da manuale. Le giornate attorno al 28 possono diventare il picco emotivo della settimana, quel momento in cui tutto sembra possibile e tu senti che il mondo è un’enorme porta socchiusa da spingere con entusiasmo. Se stai iniziando una nuova relazione, i transiti ti favoriscono e ti fanno sentire più sicuro, più diretto, più pronto a rischiare.

Se invece un legame recente ha attraversato qualche scossone all’inizio del mese, ora arriva l’occasione per sistemare, chiarire, riallineare. Tu sei fatto così: cadi, ti rialzi, ti scrolli la polvere e dici “andiamo!”. E non sbagli. Per i nati che sono ancora a caccia di storie nuove – e tu sei uno dei segni più curiosi e avventurieri dello zodiaco – la prossima settimana promette bene, ma dicembre… dicembre è come un fuoco d’artificio pronto ad esplodere. Se vuoi lasciarti stupire, preparati sin d’ora.

Il lavoro si muove con la stessa adrenalina. Le prossime quattro settimane ti mettono davanti proposte interessanti, alcune perfino molto allettanti. Devi però tenere gli occhi aperti. Ciò che non è arrivato all’inizio dell’anno potrebbe arrivare ora, quando ormai avevi smesso di pensarci. Chi ha un’attività in proprio, poi, sente la ripresa già nell’aria: Marte nel tuo segno ti dà grinta, forza, ambizione. Hai una spinta tale che potresti convincere chiunque anche solo con l’entusiasmo. Tieni d’occhio contratti e accordi: vanno rivisti prima che la fretta ti tradisca.

Fisicamente hai una marcia in più, soprattutto dopo il 27, quando senti il desiderio di rimetterti “in gioco” anche a livello personale. È un buon momento per fare controlli, sistemarti, iniziare percorsi estetici o curativi sotto supervisione. Il corpo risponde bene, se tu lo ascolti.

Hai così tante idee che servirebbe un navigatore per seguirti ovunque vai.

Voto: 10

Consiglio delle stelle siciliane: “Talia avanti cu curaggiu, ma nun ti scurdari di aviri sempri ‘na mira chiara ‘n testa”.

