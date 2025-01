Oroscopo Sagittario: settimana dal 27 gennaio al 2 febbraio 2025

Le previsioni del segno

SAGITTARIO – L’energia positiva di Venere ti dà la carica: già in questi giorni potresti ritrovarti a sorridere senza motivo, tranne quando ti chiedono di calmarti.

Sei stanco delle emozioni mordi e fuggi, adesso vuoi vivere come in una soap opera: pianti drammatici e dichiarazioni d’amore sotto la pioggia. Sul lavoro, sei il re dei cambiamenti, ma fai attenzione a non iniziare mille progetti contemporaneamente.

Il tuo spirito multitasking rischia di finire… multitrascinato. E nel weekend, prova a rilassarti: arrabbiarti ti fa solo sprecare energia e rughe di espressione.

Sei così energico che persino il tuo caffè ti guarda con sospetto.

Voto: 7

Consiglio delle stelle siciliane: “E chi corri a fari? Spetta e vidrai, ca tuttu si metti a postu!”

