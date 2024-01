Oroscopo Sagittario: settimana dal 29 gennaio al 4 febbraio

Le previsioni del segno



SAGITTARIO – Sagittario, questa settimana è il tuo palcoscenico per brillare in amore! Anche se l’anima gemella sembra un sogno lontano, sentirai un rinnovato desiderio che ti renderà irresistibile e pieno di fascino. Se sei single, preparati: le novità sentimentali bussano alla tua porta, non importa l’età o quante volte hai già avuto il cuore a pezzi. Ma ricorda, l’amore non arriva con un drone; devi uscire e socializzare! Particolarmente dopo venerdì, le stelle ti sorridono ancor più, quindi è il momento di allargare i tuoi orizzonti sociali e abbracciare la voglia di avventura, specialmente di domenica. Per chi è in coppia, attenzione alle sorprese che possono riguardare famiglia o casa.

Sul fronte lavoro, è tempo di sbloccare situazioni stagnanti. Se hai un’idea geniale chiusa in un cassetto, è il momento di tirarla fuori. Però, affrettati, hai tempo fino a metà anno per mettere in moto i tuoi piani. Può darsi che tu sia stanco della solita routine, ma un cambiamento radicale potrebbe metterti in imbarazzo, soprattutto se dal tuo lavoro dipendono altre persone. Per quanto riguarda il benessere, sei in una buona fase, con pochi disturbi. Potresti avvertire una leggera caduta di tono a inizio settimana, ma niente che un po’ di attività fisica e qualche gita all’aria aperta non possano risolvere.

“Se l’amore fosse una maratona, il Sagittario sarebbe pronto a correre, ma solo dopo aver controllato Google Maps.” Voto: 8/10. “Megghiu accordiu magru ca sintenzia grassa.“



