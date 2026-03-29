Oroscopo Sagittario: settimana dal 30 marzo al 5 aprile 2026

Le previsioni del segno

SAGITTARIO – Ti senti come se stessi correndo una maratona emotiva senza aver davvero scelto di partecipare. La settimana ti mette davanti a una realtà semplice ma scomoda: sei stanco, e questa stanchezza si riflette soprattutto nei rapporti. Hai voglia di leggerezza, di nuovi incontri, di emozioni che ti facciano respirare, soprattutto se una storia recente o passata ti ha tolto entusiasmo. Venere apre nuove possibilità, ma solo se smetti di portarti dietro il peso della paura o delle delusioni precedenti. Il punto è che, mentre cerchi qualcosa di più semplice e autentico, la tua vita si complica altrove. Responsabilità lavorative, impegni familiari, questioni pratiche: tutto sembra chiederti attenzione nello stesso momento. Ed è proprio per questo che nei rapporti hai bisogno di qualcuno che sia un alleato, non un avversario. Le discussioni nascono facilmente, spesso per motivi banali legati alla stanchezza più che a reali problemi. Se impari a fermarti prima di reagire, eviti inutili tensioni.

Nel lavoro devi usare diplomazia. Non è il momento di dire tutto quello che pensi senza filtro, soprattutto con soci o collaboratori. Le opportunità ci sono, soprattutto per chi cerca nuovi contatti o nuove strade, ma devi saper gestire le relazioni con intelligenza. I primi giorni della settimana sono più delicati, con possibili scontri o incomprensioni, ma poi l’atmosfera si alleggerisce e torna una certa fiducia.

Fisicamente hai bisogno di rallentare. Dopo tanto movimento, il corpo ti chiede una pausa vera. Il weekend è perfetto per recuperare energia, magari con attività leggere e momenti di relax.

Vuoi libertà… ma sei tu che ti riempi l’agenda fino a scoppiare.

Voto: 6

Consiglio delle stelle siciliane: Si nun ti firmi un pocu e continui a curriri sempri, finisci ca ti perdi puru i cosi beddi ca stannu arrivannu.

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