Oroscopo Sagittario: settimana dal 6 al 12 maggio 2024

Le previsioni del segno

SAGITTARIO – Questa settimana ti trovi in un vortice di avventure amorose e idee che sfidano la gravità. Non ti importa delle conseguenze, perché sei troppo occupato a esplorare nuovi orizzonti sentimentali e a renderli ufficiali, se non addirittura a chiuderli definitivamente per noia.

A lavoro, la tua agenda è piena di energia e progetti nuovi, ma occhio ai problemi di inizio settimana che potrebbero rallentarti. E per quanto riguarda il benessere? Sei al top quando sei occupato e soddisfatto.

“Il Sagittario vola alto, ma attenti a non bruciarsi le ali!” Voto: 7.5. “Megghiu sulu ca mal’accumpagnatu.” (Meglio solo che male accompagnato.)



CONSULTA L’OROSCOPO DELLA SETTIMANA: TUTTI I SEGNI