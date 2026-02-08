Oroscopo Sagittario: settimana dal 9 al 15 febbraio 2026

Le previsioni del segno

SAGITTARIO – La settimana ti invita a fare una cosa che non sempre ami: fermarti un attimo e fare chiarezza. I pianeti lavorano per liberare il tuo cuore da quelle ambiguità che ti fanno sentire stretto, insofferente, quasi in trappola. Febbraio, però, non è un mese del tutto lineare e porta con sé qualche complicazione, soprattutto nei rapporti che vanno avanti da tempo. Le relazioni più solide funzionano solo se esiste un progetto condiviso, qualcosa che vada oltre l’entusiasmo iniziale o la semplice attrazione fisica.

Sul piano pratico e professionale l’aria è di cambiamento. Attività, affari e iniziative importanti sono attraversati da influssi innovativi che ti spingono a rivedere percorsi già avviati. Alcune strade vanno corrette, altre addirittura interrotte, senza rimpianti. Il cielo ti chiede concretezza. Le idee migliori sono quelle che riesci a tradurre in qualcosa di reale. La fantasia non manca e anzi ti permette di immaginare nuovi sviluppi, da affrontare con entusiasmo. Marte ti sostiene e ti aiuta a portare avanti i progetti più validi, soprattutto se sai scegliere con criterio. Incontri utili andrebbero programmati tra giovedì e venerdì, quando la comunicazione è più fluida.

Dal punto di vista fisico c’è bisogno di rallentare un po’. Un calo psicofisico può farsi sentire a metà settimana, ma nulla di preoccupante se impari ad ascoltarti. Stare all’aria aperta, muoverti e concederti momenti di relax diventa fondamentale.

La libertà non è scappare, ma scegliere senza catene.

Voto: 5,5

Consiglio delle stelle siciliane: Si tagghi via chiddu che ti cunfonni, torni a camminari cchiù ligeru e cu’ u surrisu.

