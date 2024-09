Oroscopo Sagittario: settimana dal 9 al 15 settembre 2024

Le previsioni del segno

SAGITTARIO – Ah, caro Sagittario, l’amore ad agosto ti ha fatto lo stesso effetto di una zanzara: fastidioso e difficile da scacciare. Hai incontrato qualcuno di interessante? Certo, e l’hai perso subito di vista come le chiavi di casa.

I legami di lunga data sono stati scossi da qualche tempesta emotiva, forse causata dal lavoro che ti segue come un’ombra anche nei momenti romantici. Ma tranquillo, Venere ti porta un po’ di pace, soprattutto verso giovedì e venerdì.

Sul lavoro, sei stato forse troppo impulsivo con una frase sbagliata che ti ha causato qualche problema nei mesi scorsi. Nonostante ciò, la tua intraprendenza non ti abbandona, e questa settimana sarà il momento giusto per riprendere in mano le situazioni rimaste in sospeso. Per quanto riguarda il benessere, inizia piano, con qualche malessere qua e là, magari per colpa di una persona cara, ma da metà settimana le cose miglioreranno.

Voto: 6,5 – Ehi, non tutto è perduto, ma forse sarebbe il caso di usare meno frecce e più calma.

Consiglio delle stelle siciliane: “Non ti lagnari, camina avanti e aspetta ca la ‘travagghiata’ finisci prima o poi.”

