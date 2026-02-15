Oroscopo Scorpione: settimana dal 16 al 22 febbraio 2026

Le previsioni del segno

SCORPIONE – In amore sei in versione “o tutto o niente”, come sempre. Ma stavolta c’è una novità. Potresti essere pronto per qualcosa di maturo, stabile, che non ti fa venire voglia di controllare i messaggi ogni cinque minuti. Le stelle sono dalla tua. Luna, Venere e Mercurio ti sorridono, forse anche un po’ troppo. Sei sotto i riflettori e puoi scegliere se essere il protagonista di una storia d’amore intensa o di una guerra fredda a colpi di silenzi passivo-aggressivi. Il fine settimana può diventare il trampolino verso qualcosa di concreto: riavvicinamenti, decisioni importanti o passioni nuove. Ma per favore, non cercare complicazioni se tutto sta andando bene. Ti conosco.

Sul fronte professionale, sei in una fase potente. Le cose si sbloccano, anche se hai faticato tanto e ricevuto poco. Adesso però si raccolgono i frutti. Giove lavora in silenzio per te, aprendo strade e portando riconoscimenti. Il progetto partito con fatica a fine gennaio ora si mostra promettente. Hai l’occasione di dimostrare quanto vali, senza doverlo urlare. Anche perché, ammettiamolo: quando parli poco, incuti più rispetto.

Fisicamente sei in ripresa. Energia mentale e corpo finalmente vanno d’accordo. Hai la reattività di un ninja, ma pure la saggezza di chi ha imparato a prendersi pause. Ricorda: non devi fare tutto subito. Domenica lascia spazio al vuoto, quello sano. Il tempo per te non è tempo perso, è carburante.

Hai imparato a non fidarti subito, ma ogni tanto potresti anche lasciarti andare senza fare l’interrogatorio prima del bacio.

Voto: 8,5

Consiglio delle stelle siciliane: Quannu nun cuntrasti tuttu, ti godi puru chiddu ca arriva senza spiegazioni.

CONSULTA L’OROSCOPO DELLA SETTIMANA: TUTTI I SEGNI