Oroscopo Scorpione: settimana dal 16 al 22 marzo 2026

Le previsioni del segno

SCORPIONE – Nel mondo dei sentimenti la situazione appare sorprendentemente tranquilla. Forse anche troppo per un segno come il tuo, che normalmente vive le relazioni con intensità quasi cinematografica. Alcune storie rischiano di cadere nella routine e proprio questa sensazione di calma piatta potrebbe spingerti a desiderare un cambiamento. Non significa che manchi il sentimento, ma piuttosto che hai bisogno di ritrovare quella scintilla emotiva che rende tutto più interessante. Nei prossimi giorni potresti sentire il desiderio di ravvivare la passione o di modificare alcune abitudini all’interno della coppia. A volte basta poco: un viaggio improvvisato, un cambiamento nei ritmi quotidiani o semplicemente più tempo da dedicare alla relazione. I single appaiono meno coinvolti del solito. Non perché non esistano opportunità, ma perché la tua attenzione è concentrata su altri ambiti della vita.

Il settore professionale è infatti il vero protagonista della settimana. Il cielo è particolarmente interessante per quanto riguarda contatti e collaborazioni. Sole, Marte e Giove favoriscono iniziative che coinvolgono ambienti diversi dal solito. Potrebbero arrivare proposte, messaggi o opportunità da altre città oppure da persone che non appartengono al tuo contesto abituale. Anche chi lavora in ambienti già consolidati potrebbe ricevere stimoli interessanti da nuove collaborazioni. È una fase che invita a guardare oltre i limiti abituali e a sperimentare strade diverse. L’aspetto tra Giove, Mercurio e Marte raggiungerà il suo picco attorno al 17, quindi sarebbe utile organizzare incontri o decisioni importanti entro il giorno 20.

Dal punto di vista energetico ti senti motivato e pronto a muoverti verso nuove esperienze. Cambiare ambiente o confrontarti con realtà diverse stimola la tua mente e accende entusiasmo. L’attività mentale è molto intensa grazie a Mercurio favorevole e le intuizioni non mancano.

Quando ti annoi non crei drammi… semplicemente cambi scenario e ricominci da capo.

Voto: 7,5

Consiglio delle stelle siciliane: ‘Nta sentimenti tuttu è tranquillu, ma ‘nta travagghiu si stanno aprennu strati novi. Si sfrutti sti cuntatti e sti occasioni senza paura, sta settimana ti fa fari passi avanti veri.

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