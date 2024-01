Oroscopo Scorpione: settimana dal 22 al 28 gennaio

Le previsioni del segno

SCORPIONE – Scorpione, questa settimana sei come un eroe romantico in un film d’amore. Venere ti favorisce, soprattutto per quei legami che aspettano di essere ufficializzati. Le burrasche emotive di dicembre potrebbero aver lasciato qualche cicatrice, ma ricorda, per te è difficile fare marcia indietro! Nel lavoro, le cose sembrano migliorare e la tua creatività è in piena fioritura.

Potresti ricevere buone notizie, ma attenzione al settore economico che rimane un po’ sottotono. Per quanto riguarda il benessere, questa settimana promette un buon recupero emotivo. Il fine settimana, in particolare, richiederà una gestione accurata delle tue emozioni.

“Lo Scorpione sa che l’amore è un campo minato, ma continua a danzarci sopra con un sorriso misterioso.” Voto: 8/10. “La spada nun si pigghia pri la punta.”



