Oroscopo Scorpione: settimana dal 23 febbraio all’1 marzo 2026

Le previsioni del segno

SCORPIONE – Settimana intensa, profonda, quasi cinematografica. Dopo tensioni e incomprensioni, ora le relazioni trovano stabilità. Con Mercurio, Venere e Giove favorevoli, senti che le cose si chiariscono con naturalezza. Se sei in coppia, puoi rafforzare complicità e fiducia. Se sei single, incontri interessanti possono trasformarsi in qualcosa di significativo. Tra il 24 e il 26 le emozioni toccano il picco: giornate perfette per fare proposte importanti o dichiarazioni che aspettavano il momento giusto. La tua capacità di leggere tra le righe ti permette di capire chi è sincero e chi invece gioca un doppio ruolo. Questa volta non ti sfugge nulla.

Anche sul lavoro il vento cambia. Iniziative bloccate possono essere recuperate, progetti rilanciati, nuove opportunità valutate con lucidità. La settimana richiede organizzazione e determinazione, qualità che non ti mancano. Collaborazioni strategiche diventano fondamentali per superare ostacoli e ottenere riconoscimenti. Non lasciare che l’orgoglio ti impedisca di chiedere aiuto quando serve. Se c’è una trattativa in corso, potresti ottenere condizioni migliori del previsto, ma solo mostrando fermezza e sangue freddo.

L’unico vero nemico è lo stress accumulato. Hai retto tanto, ora serve recupero. Riposo e attività rilassanti ti aiutano a mantenere stabilità emotiva e forza fisica. Evita eccessi e reazioni impulsive, il controllo è la tua vera potenza.

Sei magnetico e misterioso, ma anche le anime profonde hanno bisogno di leggerezza.

Voto: 9

Consiglio delle stelle siciliane: Vivi sti emozioni senza paura e usa a to forza cu saggezza, picchì quannu ti fidi di tia stissu, nenti ti pò fermari e trovi puru serenità.

CONSULTA L’OROSCOPO DELLA SETTIMANA: TUTTI I SEGNI