Oroscopo Scorpione: settimana dal 26 febbraio al 3 marzo 2024

Le previsioni del segno

SCORPIONE – Scorpione, il segno che non teme le sfide, a meno che non si tratti di decidere cosa mangiare a cena. In amore, le cose richiedono un po’ più di impegno, ma conosci il detto: ciò che non ti uccide ti rende più forte… o almeno più irritabile venerdì. Attenzione a non dire troppo spesso “no”, potresti pentirtene.

Nel lavoro, la tua arte della diplomazia sarà messa alla prova. Hai così tante idee che bollono in pentola che rischi di trasformare l’ufficio in un ristorante fusion. E poi, quella sensazione fastidiosa di dipendere dagli altri… ma ricorda, la tua inventiva non conosce limiti. Per il benessere, è il momento di fare attenzione e di non esagerare con gli sforzi.

“Lo Scorpione, il guerriero che combatte anche l’apertura di un barattolo.” Voto: 6. “Cu nenti si lamenta, nenti arrinesci” – Chi non si lamenta non ottiene nulla, ma tu Scorpione, a volte, potresti abbassare un po’ il volume.



