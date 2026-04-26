Oroscopo Scorpione: settimana dal 27 aprile al 3 maggio 2026

Le previsioni del segno

SCORPIONE – Settimana di chiarimenti, e detta così sembra tranquilla. In realtà per te chiarire significa scavare, capire, ricordare dettagli del 2019 e guardare negli occhi chi prova a svicolare. Nei rapporti personali però qualcosa migliora davvero. Le tensioni recenti iniziano a perdere intensità e lasciano spazio a una maggiore disponibilità al dialogo. Se sei in coppia, puoi affrontare nodi delicati con più lucidità e meno spirito da interrogatorio notturno. Non tutto si sistema in un giorno, ma cambia il tuo atteggiamento: sei meno rigido, più disposto ad ascoltare e sorprendentemente incline alla mediazione. Se sei single, vivi una fase meno confusa rispetto al passato recente. Possono nascere incontri casuali ma significativi, magari da contesti semplici e non programmati. Quando smetti di controllare tutto, la vita spesso ti sorprende meglio.

Sul lavoro si sente una fase di transizione positiva. Alcune tensioni si allentano e finalmente riesci a vedere più chiaramente dinamiche, ruoli e intenzioni delle persone attorno a te. È un buon momento per affrontare questioni rimaste sospese, soprattutto in ambito collaborativo o familiare legato al lavoro. Non tutto è definito, ma hai strumenti migliori per gestire ciò che arriva. Devi iniziare a organizzare progetti e impegni per giugno, quindi questa settimana è utile per pianificare senza aspettare l’ultimo minuto. Attenzione ai soldi: spese distratte, conti sottovalutati o promesse economiche poco solide meritano prudenza. Tu sai essere lucidissimo quando vuoi, quindi usa quella parte lì.

Sul benessere il recupero è lento ma costante. Dopo un periodo emotivamente intenso senti il bisogno di rallentare e rimettere ordine dentro di te. Non serve strafare né dimostrare invincibilità. Ti giova una routine regolare, sonno più curato, pause dai drammi altrui e un uso più moderato dell’energia nervosa. Questa settimana impari che il controllo assoluto stanca, mentre la fiducia selettiva rigenera. Non devi abbassare le difese con tutti, solo smettere di vivere come se ogni conversazione fosse una missione segreta.

Meno detective interiore, più pace mentale e conti controllati.

Voto: 6,5

Consiglio delle stelle siciliane: Talìa beni unni metti cori e sordi, ca cu calma sta simana ti sistema assai cosi.

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