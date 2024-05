Oroscopo Scorpione: settimana dal 6 al 12 maggio 2024

Le previsioni del segno

SCORPIONE – Caro Scorpione, questo maggio potrebbe essere un mese di prove sentimentali per te. È un periodo complicato, in cui solo i rapporti davvero solidi potranno sopravvivere senza troppi graffi. Magari ti senti un po’ trascurato, ma non è il momento di drammatizzare. È un mese migliore per vivere alla giornata piuttosto che fare progetti a lungo termine.

Sul lavoro, potrebbe essere il momento di concludere progetti che non ti soddisfano più o che sono diventati troppo problematici. Fai attenzione a chi ti circonda, potresti essere circondato da incompetenti o opportunisti. Sul fronte del benessere, dopo mesi di stanchezza, potresti finalmente vedere un po’ di luce. È il momento di riposarsi e recuperare energie.

Mai sottovalutare il potere rigenerante di una buona notte di sonno. Voto: 6.7/10. “Cu si lagna campa, cu si dispera mori” (Chi si lamenta sopravvive, chi si dispera muore!)



