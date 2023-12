Le previsioni del segno

SCORPIONE – Sei un magnete per le avventure, ma attento a non attrarre solo guai. Al lavoro, sei come un detective alla ricerca del colpo grosso. Ricorda, anche Sherlock Holmes aveva i suoi momenti di dubbio. Nella settimana che va dall’11 al 17 dicembre, la tua energia è come una cascata, potente e maestosa, ma anche le cascate hanno bisogno di una fonte.

Voto: 8.5/10. “Quannu viri chi la sira è mala, pigghiati pi la retina la mula.”



