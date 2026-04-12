Oroscopo della settimana dal 13 al 19 aprile 2026: la classifica completa di Skystar

Le previsioni di tutti i segni

L’oroscopo della settimana di LiveSicilia, a cura di Skystar, per scoprire quali saranno le previsioni per i prossimi 7 giorni, dal 13 al 19 aprile 2026. Amore, lavoro, benessere e fortuna. Classifica, voti e consigli delle stelle siciliane vi accompagneranno fino al prossimo weekend.

Oroscopo, settimana dal 13 al 19 aprile 2026: i segni migliori

1 – Pesci

Questa settimana sei completamente immerso in un’atmosfera emotiva che, per una volta, gioca a tuo favore … VAI AL SEGNO

2 – Toro

Venere nel tuo segno ti regala quel fascino tranquillo che ti rende irresistibile anche quando non fai assolutamente nulla … VAI AL SEGNO

3 – Sagittario

Questa settimana hai quell’aria da esploratore emotivo che non si accontenta di niente di ordinario. La routine ti sta stretta … VAI AL SEGNO

4 – Leone

Questa settimana entri in scena come protagonista assoluto, ma senza un copione ben definito, e questo crea qualche … VAI AL SEGNO

5 – Scorpione

Tu non sei tipo da compromessi, e questa settimana lo dimostri più che mai. Se qualcosa non ti convince, non fai finta … VAI AL SEGNO

6 – Cancro

Dopo un periodo emotivamente turbolento, finalmente inizi a vedere un po’ di luce. Non è che tutto sia perfetto, ma almeno … VAI AL SEGNO

Oroscopo, settimana dal 13 al 19 aprile 2026: i segni peggiori

7 – Vergine

Ti trovi in una fase di riflessione profonda, di quelle che non fai vedere a nessuno ma che ti occupano completamente la mente … VAI AL SEGNO

8 – Bilancia

Questa settimana ti trovi a fare i conti con la realtà pratica, quella fatta di numeri, responsabilità e decisioni concrete … VAI AL SEGNO

9 – Ariete

Questa settimana ti muovi come se stessi preparando una resa dei conti interiore, ma con stile, ovviamente. Hai quella … VAI AL SEGNO

10 – Gemelli

La tua mente corre più veloce del solito, ma il problema è che il resto del mondo non riesce a stare al passo. Questa settimana … VAI AL SEGNO

11 – Acquario

Se dovessimo descrivere la tua settimana con una parola, sarebbe “altalenante”. Non in senso drammatico, …VAI AL SEGNO

12 – Capricorno

Questa settimana ti trovi in una fase in cui, più che dimostrare forza, hai bisogno di riconoscere i tuoi limiti. E sì, detta così … VAI AL SEGNO