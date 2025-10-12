Oroscopo della settimana dal 13 al 19 ottobre 2025: la classifica completa di Skystar

Le previsioni di tutti i segni

L’oroscopo della settimana di LiveSicilia, a cura di Skystar, per scoprire quali saranno le previsioni per i prossimi 7 giorni, dal 13 al 19 ottobre 2025. Amore, lavoro, benessere e fortuna. Classifica, voti e consigli delle stelle siciliane vi accompagneranno fino al prossimo weekend.

Oroscopo, settimana dal 13 al 19 ottobre 2025: i segni migliori

1 – Toro

Settimana interessante: finalmente puoi rifiatare e abbandonare quel broncio cosmico che ti accompagna … VAI AL SEGNO

2 – Cancro

Finalmente ti svegli dal torpore emotivo. Sei il segno con la sensibilità di una telenovela messicana … VAI AL SEGNO

3 – Leone

Questa settimana siete un po’ come un espresso delle 7 del mattino: veloci, rumorosi e con poche fermate … VAI AL SEGNO

4 – Scorpione

Eccolo, il segno più passionale e complicato dello zodiaco che, anche quando l’amore va bene … VAI AL SEGNO

5 – Vergine

Questa settimana ti metti il camice bianco e fai l’anatomo-patologo dei sentimenti: sezioni, analizzi … VAI AL SEGNO

6 – Sagittario

Eterno esploratore col mal di schiena e il cuore a singhiozzo… questa settimana il tuo amore è come … VAI AL SEGNO

Oroscopo, settimana dal 13 al 19 ottobre 2025: i segni peggiori

7 – Bilancia

Il segno della diplomazia… che però ultimamente sembra avere lo stesso equilibrio di una sedia … VAI AL SEGNO

8 – Pesci

Dolcissimi, emotivamente spugnosi, empatici fino all’esaurimento: siete come un cuore con le gambe … VAI AL SEGNO

9 – Capricorno

Con la tua corazza da manager e il cuore da cucciolo abbandonato, sei in piena fase … VAI AL SEGNO

10 – Gemelli

Ah, quanto ti piace complicarti la vita. Ti sei appena liberato di una storia o di un incastro sentimentale … VAI AL SEGNO

11 – Ariete

Testa calda e lingua tagliente: bentornato nel tuo habitat naturale. Questa settimana sembri … VAI AL SEGNO

12 – Acquario

Genio distratto dello zodiaco, sei in una settimana in cui l’amore ti sembra un po’ rumoroso … VAI AL SEGNO