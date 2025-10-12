Oroscopo della settimana dal 13 al 19 ottobre 2025: la classifica completa di Skystar

L’oroscopo della settimana di LiveSicilia, a cura di Skystar, per scoprire quali saranno le previsioni per i prossimi 7 giorni, dal 13 al 19 ottobre 2025. Amore, lavoro, benessere e fortuna. Classifica, voti e consigli delle stelle siciliane vi accompagneranno fino al prossimo weekend.
Oroscopo, settimana dal 13 al 19 ottobre 2025: i segni migliori
1 – Toro
Settimana interessante: finalmente puoi rifiatare e abbandonare quel broncio cosmico che ti accompagna … VAI AL SEGNO
2 – Cancro
Finalmente ti svegli dal torpore emotivo. Sei il segno con la sensibilità di una telenovela messicana … VAI AL SEGNO
3 – Leone
Questa settimana siete un po’ come un espresso delle 7 del mattino: veloci, rumorosi e con poche fermate … VAI AL SEGNO
4 – Scorpione
Eccolo, il segno più passionale e complicato dello zodiaco che, anche quando l’amore va bene … VAI AL SEGNO
5 – Vergine
Questa settimana ti metti il camice bianco e fai l’anatomo-patologo dei sentimenti: sezioni, analizzi … VAI AL SEGNO
6 – Sagittario
Eterno esploratore col mal di schiena e il cuore a singhiozzo… questa settimana il tuo amore è come … VAI AL SEGNO
Oroscopo, settimana dal 13 al 19 ottobre 2025: i segni peggiori
7 – Bilancia
Il segno della diplomazia… che però ultimamente sembra avere lo stesso equilibrio di una sedia … VAI AL SEGNO
8 – Pesci
Dolcissimi, emotivamente spugnosi, empatici fino all’esaurimento: siete come un cuore con le gambe … VAI AL SEGNO
9 – Capricorno
Con la tua corazza da manager e il cuore da cucciolo abbandonato, sei in piena fase … VAI AL SEGNO
10 – Gemelli
Ah, quanto ti piace complicarti la vita. Ti sei appena liberato di una storia o di un incastro sentimentale … VAI AL SEGNO
11 – Ariete
Testa calda e lingua tagliente: bentornato nel tuo habitat naturale. Questa settimana sembri … VAI AL SEGNO
12 – Acquario
Genio distratto dello zodiaco, sei in una settimana in cui l’amore ti sembra un po’ rumoroso … VAI AL SEGNO