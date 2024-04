Oroscopo della settimana dal 15 al 21 aprile 2024: la classifica completa di Skystar

Le previsioni di tutti i segni

L’oroscopo della settimana di LiveSicilia, a cura di Skystar, per scoprire quali saranno le previsioni per i prossimi 7 giorni, dal 15 al 21 aprile 2024. Amore, lavoro, benessere e fortuna. Classifica, voti e consigli delle stelle siciliane vi accompagneranno fino al prossimo weekend.

Oroscopo, settimana dal 15 al 21 aprile 2024: i segni migliori

1 – Leone

La novità della settimana? Ti sei reso conto che puoi tornare in gioco anche se la squadra aveva dimenticato di metterti in formazione… VAI AL SEGNO

2 – Acquario

La tua settimana è come un romanzo di avventure con un pizzico di mistero psicologico… VAI AL SEGNO

3 – Ariete

Questa settimana le stelle ti sorridono ampiamente, e tu, sempre pronto a correre, sarai praticamente inarrestabile con la luna nel tuo segno nei primi giorni… VAI AL SEGNO

4 – Scorpione

Marte ti sorride e ti invita a risolvere vecchi problemi economici o familiari, così da poterti concentrare su progetti più costruttivi… VAI AL SEGNO

5 – Sagittario

La tua settimana sembra un episodio di una serie TV sulla vita amorosa di un eroe troppo entusiasta… VAI AL SEGNO

6 – Gemelli

La tua settimana è ricca di stelle favorevoli che promettono nuove e interessanti prospettive… VAI AL SEGNO

Oroscopo, settimana dal 15 al 21 aprile 2024: i segni peggiori

7 – Bilancia

È tempo di crescita interiore e rivoluzione personale… VAI AL SEGNO

8 – Pesci

La tua settimana sembra un film romantico ambientato in una località esotica, ma con un plot twist: evita di innamorarti di fantasmi… VAI AL SEGNO

9 – Toro

Questo è un periodo in cui nonostante il caos recente, sembri trovare un’oasi di serenità, specialmente con Venere che entra nel tuo segno verso la fine del mese… VAI AL SEGNO

10 – Vergine

Venere finalmente smette di giocare contro di te e decide di darti una mano, ma solo se l’amore lo cerchi davvero… VAI AL SEGNO

11 – Capricorno

La tua settimana è un mix tra un reality show di incontri amorosi e una negoziazione al Cremlino… VAI AL SEGNO

12 – Cancro

Sembra che tu stia navigando in acque turbolente da un po’ di tempo, specialmente in amore, dove la situazione potrebbe complicarsi se hai più di una relazione in ballo… VAI AL SEGNO