Oroscopo della settimana dal 16 al 22 febbraio 2026: la classifica completa di Skystar

L’oroscopo della settimana di LiveSicilia, a cura di Skystar, per scoprire quali saranno le previsioni per i prossimi 7 giorni, dal 16 al 22 febbraio 2026. Amore, lavoro, benessere e fortuna. Classifica, voti e consigli delle stelle siciliane vi accompagneranno fino al prossimo weekend.

Oroscopo, settimana dal 16 al 22 febbraio 2026: i segni migliori

1 – Scorpione

In amore sei in versione “o tutto o niente”, come sempre. Ma stavolta c’è una novità. Potresti essere pronto … VAI AL SEGNO

2 – Cancro

Dolce e complicato, sei il segno che in una settimana può passare da “voglio costruire una famiglia” a “voglio trasferirmi… VAI AL SEGNO

3 – Pesci

Romantico come una lettera scritta a mano, fragile come una pianta grassa che muore lo stesso, tu in amore … VAI AL SEGNO

4 – Capricorno

Tu dici sempre di non aver tempo per l’amore, ma poi San Valentino lo hai passato su Pinterest cercando … VAI AL SEGNO

5 – Leone

Ti senti come un re in esilio: fiero, bellissimo, ma un po’ stanco di combattere da solo. La verità è che sei in piena fase … VAI AL SEGNO

6 – Toro

Caro epicureo dello zodiaco, anche questa settimana sembri un mix tra un filosofo stoico e un panda assonnato … VAI AL SEGNO

Oroscopo, settimana dal 16 al 22 febbraio 2026: i segni peggiori

7 – Bilancia

Se c’è qualcosa che ti riesce bene, è sembrare tranquillo mentre dentro stai facendo una riunione di emergenza … VAI AL SEGNO

8 – Ariete

Tu sei il classico esempio di persona che dice “non sono arrabbiato, sto solo riflettendo”, quando in realtà stai facendo … VAI AL SEGNO

9 – Acquario

L’amore è stato una zona di turbolenza nelle ultime settimane, ma ora c’è aria di tregua. Hai accumulato frustrazioni … VAI AL SEGNO

10 – Vergine

Le tue riflessioni sentimentali stanno diventando più lunghe dei contratti di iTunes. Hai dubbi, ripensamenti … VAI AL SEGNO

11 – Gemelli

Tu sei l’oroscopo che si scrive da solo e si corregge da solo nel giro di cinque minuti. In amore, l’instabilità che ti circonda …VAI AL SEGNO

12 – Sagittario

Questa settimana sei come un esploratore che si è perso nel sentiero dei sentimenti: bussola rotta, zaino … VAI AL SEGNO