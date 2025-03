Oroscopo della settimana dal 17 al 23 marzo 2025: la classifica completa di Skystar

Le previsioni di tutti i segni

L’oroscopo della settimana di LiveSicilia, a cura di Skystar, per scoprire quali saranno le previsioni per i prossimi 7 giorni, dal 17 al 23 marzo 2025. Amore, lavoro, benessere e fortuna. Classifica, voti e consigli delle stelle siciliane vi accompagneranno fino al prossimo weekend.

Oroscopo, settimana dal 17 al 23 marzo 2025: i segni migliori

1 – Leone

Nel campo sentimentale sei come un regista di telenovelas: tra ritorni di fiamma, nuove passioni e abbracci bollenti… VAI AL SEGNO

2 – Pesci

Sei reduce da un periodo di cambiamenti e hai capito che, per quanto dolorosi, sono stati necessari… VAI AL SEGNO

3 – Scorpione

Questa settimana le stelle ti mettono in una posizione di vantaggio: hai voglia di costruire qualcosa di importante, sia in amore che nel lavoro… VAI AL SEGNO

4 – Gemelli

Ti piace il brivido dell’impossibile, tipo cercare di aprire un barattolo sottovuoto con le mani bagnate… VAI AL SEGNO

5 – Acquario

L’amore c’è, ma ogni tanto fai la primadonna e poi ti lamenti se qualcuno si stanca… VAI AL SEGNO

6 – Ariete

Ti senti finalmente libero, come quando scippi via l’ultimo pezzo di plastica dalla mozzarella e finalmente puoi addentarlo… VAI AL SEGNO

Oroscopo, settimana dal 17 al 23 marzo 2025: i segni peggiori

7 – Sagittario

Sei come un esploratore perso nel deserto: assetato d’amore e con una bussola che gira a vuoto… VAI AL SEGNO

8 – Vergine

Dopo un gennaio da dimenticare, finalmente il cielo si schiarisce! Hai una settimana interessante per l’amore… VAI AL SEGNO

9 – Toro

Settimana di sollievo, tipo quando ti accorgi che il conto in banca non è ancora in rosso… VAI AL SEGNO

10 – Bilancia

L’amore ti vede un po’ distratto. Se hai una relazione solida, potresti dover affrontare qualche piccolo problema, magari legato ai soldi… VAI AL SEGNO

11 – Cancro

La tua dolcezza potrebbe trasformarsi in acidità se qualcuno oserà metterti i bastoni tra le ruote… VAI AL SEGNO

12 – Capricorno

Stai lottando tra il desiderio di compagnia e la tua passione segreta per la solitudine… VAI AL SEGNO